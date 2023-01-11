Команда МЧС России одержала победу в рождественском турнире по волейболу

С 5 по 7 января на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» в г. Мирный состоялся рождественский турнир по волейболу среди смешанных команд в формате Микст: 4 мужчины, 2 женщины.

На протяжении трех игровых дней команды боролись за звание чемпионов. По итогам игр, в финал вышли три сильнейшие сборные: команда Киргизской общины «Достук», призеры прошлого года «МУАД» – Мирнинское управление автодорогами и команда 3 пожарно-спасательного отряда МЧС России.

По результатам финальных состязаний победителем турнира стала команда «МЧС». В составе: Казарин Александр, Лукавин Мичил, Суляева Анастасия, Сат Салдыс Алдын-оолович, Коновалов Григорий, Новикова Екатерина, Намчал Родион. «Серебро» соревнований завоевала команда «МУАД», а почетное 3 место заняла команда «Достук».

«С самой первой игры наша команда задала высокий темп соревнованиям. Капитан команды, пожарный 1 пожарно-спасательной части Александр Казарин, правильно определил тактику игры и рассредоточивал игроков по позициям, предопределяя дальнейшую стратегию соперников, что в конечном итоге принесло нам победу. От лица Мирнинского пожарно-спасательного отряда выражаю благодарность организаторам соревнований, а именно Управлению спорта, культуры и молодежной политики города Мирный, компании «АЛРОСА» и профсоюзу «ПрофАлмаз»», – отметил Александр Коломеец, старший инспектор по боевой и физической подготовке 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС (Я).

Отметим, что всего в турнире приняли участие 84 человека в составе 13 команд от компаний, организаций и управлений Мирнинского района. Впервые в подобных соревнованиях приняли участие команда 3 пожарно-спасательного отряда МЧС России и сборная команда управлений МЧС и МВД «ДИНАМО».