Команда «Кындыкан» передала подарок японскому миллиардеру

Творческое объединение «Кындыкан» встретилось с Чрезвычайным и Полномочным послом Японии в России – господином Тоёхиса Кодзуки, который прибыл в Якутию для участия в Северном форуме по устойчивому развитию.

Проектный менеджер команды Майя Иванова представила почетному гостю миссию нового проекта Якутии «Кындыкан», которая заключается в сохранении уникального культурного кода северных народов. Она передала Послу приветствие от автора, руководителя проекта Маргариты Поповой, которая находится сейчас в экспедиции в Оймяконском районе, с целью научного изучения и установки бесплатного интернета в оленеводческом стойбище «Осикат».

Отметим, что проект «Кындыкан» стартовал в начале года и уже снискал большую популярность, как в республике, так и далеко за ее пределами. На основе реальной истории об эвенской девочке создана сказка, серия фото-видео проектов, треки популярных исполнителей, написана серия художественных картин. В дальнейших планах команды — выпуск NFT-токенов, создание анимационного фильма, образовательные экспедиции и образование эндаумент-фонда «Кындыкан» для аккумулирования средств для реализации проектов по сохранению языка, самобытной культуры и традиционного уклада народов Севера.

В ходе встречи команда вручила Послу Японии новую сказку и попросила передать символ проекта – куклу «Кындыкан», созданную дизайнером Хаарчаной Баппагай, господину Юсаку Маэдзава, организатору конкурса Dear Moon Project.

Катализатором прорывного развития проекта «Кындыкан» стал призыв в прошлом году японского миллиардера Юсаку Мадзэва о поиске добровольцев для полета на луну. Недавно стало известно, что он полетит уже в декабре этого года в составе российской космической экспедиции. «Мы передали ему нашу северную куклу с большой надеждой, что она полетит с ним в космическое путешествие. Это будет послание всему миру от коренных народов севера, мы хотим, чтобы миссию «Кындыкан» услышала вся планета. Роль Хранителей Севера очень важна в современном мире, и важно сохранить этот культурный код для всего человечества», отметил Борис Осипов, младший научный сотрудник отдела северной филологии ИГИиПМНС СО РАН и МНИЛ «Лингвистическая экология Арктики» СВФУ им. М. К. Аммосова, аспирант кафедры иностранных языков филологического факультета Амурского государственного университета.

Посол Японии поблагодарил команду за активную деятельность во благо сохранности и развития народов Севера. Надеемся, что символ коренных малочисленных народов Севера – Кындыкан, очень скоро покорит космос!