Команда из Якутии участвует в международном конкурсе ледовой скульптуры на льду озера Байкал

Международный конкурс ледовой скульптуры — этап чемпионата мира по ледовому искусству — начался в понедельник на льду озера Байкал у острова Ольхон. Об этом сообщает ЯСИА со ссылкой на ТАСС в оргкомитете фестиваля Olkhon Ice Fest, частью которого является конкурс.

В конкурсе участвуют восемь команд, прошедших отборочный тур. Это мастера из Екатеринбурга, Хабаровска, Якутии, Перми, Сочи, Ижевска, Сергиева Посада, Монголии. Всего в отборочном этапе участвовали 45 команд, в том числе из Ирана и Казахстана. Члены оргкомитета ознакомились с 60 эскизами ледовых скульптур.Темой конкурса в этом году стала история культур народов Сибири. Победителей определят 19 февраля.

В 2021 году победителями стали мастера из Екатеринбурга.

Фестиваль Olkhon Ice Fest впервые состоялся в 2020 году и в тот же год получил национальную премию Russian Event Awards в области событийного туризма. Он организуется на острове Ольхон. В этом году фестиваль проходит 13-26 февраля. В его программу также входят спортивные состязания, лазерное шоу.