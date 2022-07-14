Команда из Якутии представит проект в конкурсе минсельхоза России

Вице-премьер Михаил Никифоров встретился с финалистами республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии» — проектной командой «ТУРсело!». Команда разрабатывает проект «Содействие развитию сельского туризма в Республике Саха (Якутия)». Итогом успешной реализации проекта должно стать увеличение количества предпринимателей, занимающихся сельским туризмом.

По мнению участников команды, рынок сельского туризма в Якутии практически свободен, многие предприниматели, которые хотели бы занять эту нишу, не знают с чего начать. Поэтому проектная команда подготовила пошаговую инструкцию для старта сельского туристического проекта в помощь желающим.

Сейчас команда активно занимается продвижением своего проекта – провела опросы среди предпринимателей и потребителей, чтобы выявить стартовые позиции для реализации туристической идеи, ищет площадки для апробации проекта. Проект «Турсело!» поддерживают курирующие министерства — минпред и минсельхоз Якутии. Они оказывают консультационную, методическую помощь.

Минсельхоз Якутии предложил проектной команде принять участие в конкурсном отборе по развитию сельского туризма на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в рамках реализации федерального проекта «Развитие сельского туризма». Организатором федерального конкурса выступает минсельхоз России.

В республике сельский туризм имеет большой потенциал для развития. Глава Якутии Айсен Николаев ранее отмечал, что позитивные результаты в данном направлении возможны при правильном подходе со стороны бизнеса и руководства районов.

«Наша республика всегда привлекает внешнего туриста. Для них здесь интересно всё. В том числе, и сельский быт может стать привлекательным туристическим продуктом. Нужно уметь это продвигать и делать интересным для массового туриста. Такие примеры у нас уже есть – это тиктокер Панда Саха или блогер-рыбак из Жиганска, у которых постоянно растет число подписчиков. Значит их контент подходит огромному количеству людей. Нам нужные свежие идеи, новые подходы и в этом плане ваш проект имеет хорошие перспективы», — сказал Михаил Никифоров, обращаясь к участникам встречи.

Вице-премьер поддержал проект «ТУРсело!» и выразил готовность к сотрудничеству, он призвал ребят быть целеустремленными в реализации своих намерений и выстраивании деловых контактов с сельскими предпринимателями и муниципалитетами.