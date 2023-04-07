Команда хоккеистов Ленска попала в жесткое ДТП

В Сунтарском районе в результате ДТП погиб один человек и 14 человек ранены, из них 6 из команды хоккеистов с Ленского района

Предварительно было установлено, что 3 апреля около 7 часов вечера на 1041 км ФАД «Вилюй» Сунтарского района, 64-летний водитель управляя транспортным средством марки ГАЗ «СОБОЛЬ» следуя по маршруту с. Сунтар – с. Вилючан, в 78 км от с. Сунтар, не выбрал скорость обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, заняв встречную левую полосу правым боком столкнулся с движущемуся на встречу транспортным средством «TOYOTA HIACE», под управлением 27-летнего водителя.

В результате ДТП на месте погиб 64-летний водитель автомашины «СОБОЛЬ», а так же 7 пассажиров были госпитализированы с различными телесными повреждениями, из них один несовершеннолетний 17 лет был госпитализирован с ЗЧМТ, СГМ и раной волосистой части головы. В момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности, сзади слева у окна

Как выяснилось в салоне транспортного средства ГАЗ «СОБОЛЬ» находились 8 человек, включая водителя. В момент ДТП не все были пристегнуты ремнями безопасности.

В салоне микроавтобуса «TOYOTA HIACE» находились 11 человек, включая водителя. В момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. Из них 7 пассажиров получили различные телесные повреждения, было рекомендовано амбулаторное лечение.

Дополнительно по пострадавшим автомобиля «TOYOTA HIACE»: 8 пассажиров ехали с Ленского района в г.Якутск — команда хоккеистов в возрасте от 19 до 26 лет. 6 хоккеистов обратились в медучреждение, из них 1 получил травму руки, 2 хоккеиста не пострадали. Помимо спортсменов находилась в салоне микроавтобуса 30-летняя женщина — пассажир, ей назначено амбулаторное лечение.

Проведенное медицинское освидетельствование на состояние опьянения у водителя «TOYOTA HIACE» не выявило факта употребления алкогольных напитков, в ДТП не пострадал.

Материалы по факту ДТП переданы следствию.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям транспортных средств, в первую очередь, выбирать безопасную скорость движения, учитывая дорожные и метеорологические условия. Скорость должна быть достаточной для экстренной остановки в случае возникновения опасности на дороге. Водители и пассажиры транспортных средств должны быть пристегнуты ремнями безопасности. При движении на дальние расстояния водителям необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Запрещается управление транспортным средством в состоянии опьянения, в болезненном либо в утомленном состоянии.