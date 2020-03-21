Команда ГУП «ЖКХ РС (Я)» — победитель экстремального трек-квеста на внедорожниках!

Команда ГУП «ЖКХ РС (Я)» победила в экстремальном трек-квесте на внедорожниках «Кубок Льда» — 2020 и получила главный приз — миллион рублей.

В составе команды — директор Василий СМОЛИН и водитель Ян ЧИРИКОВ Верхоянского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)», директор Абыйского филиала Егор КАРДАШЕВСКИЙ и водитель Чурапчинского филиала Дмитрий ДЬЯЧКОВСКИЙ.

По условиям гонки участники самостоятельно определяли маршрут следования между этапами. Экипаж коммунальщиков из двух машин преодолел более 2,7 тысяч километров и одним из первых доехал из Якутска в Тикси. По итогам работники ЖКХ обошли всех претендентов по сумме очков и справилась со всеми заданиями, став чемпионами.

Как отмечают победители ралли-рейда «Кубок льда», в пути им было тяжело, но несмотря на все трудности — это был самый интересный и волнующий период в их жизни.

«По пути мы встретили много добрых и замечательных людей, которые помогали нам. В Оймяконе познакомились с туристами-блогерами из Южной Кореи, прокатили их по местности. Искупались в незамерзающем роднике на Полюсе холода. В одну ночь участников застала метель, все экипажи застряли, мы помогали друг другу. Вот тогда адреналин зашкаливал. Если нам ещё раз предложат принять участие в экстремальных гонках по Арктике, не раздумывая согласимся!», — делятся впечатлениями чемпионы.