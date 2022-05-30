Команда энергетиков стала обладателем Кубка Федерации профсоюзов Якутии

28 мая в рамках проведения Республиканского фестиваля-акции «Мир! Май! ГТО!» Федерацией профсоюзов Якутии организовано традиционное соревновение по перетягиванию каната на Кубок Федерации. Участие приняли 11 команд от отраслевых профсоюзов – померяться силами пришли команды из числа работников отраслей жизнеобеспечения, культуры, образования, здравоохранения, агропромышленного комплекса, работники госучреждений, энергетики и речники.

Соревнование проводилось Федерацией профсоюзов республики в четвертый раз и уже с первого раза полюбилось участникам. Сложились свои традиции, выявились сильные команды, которые специально готовились к мероприятию, появился спортивный азарт у участников. Все три соревнования лидерство удерживала команда речников – настоящих богатырей, работников флота нашей республики. Второе место традиционно занимала команда энергетиков. Но нынешние соревнования выявили новых чемпионов – в напряженной схватке победу у речников на этот раз вырвали энергетики.

На торжественном открытии профсоюзного соревнования участников приветствовали председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев и министр спорта Леонид Спиридонов. Министр выразил благодарность профсоюзам за проведение таких массовых мероприятий, привлечение трудящихся к занятиям спортом, отметив активное участие трудовых коллективов в сдаче норм ГТО. Николай Дегтярев в своем выступлении отметил, что в этом году внесено одно важное изменение в положении соревнований – установлен предел в общем весе участников – 1000 кг. Потому мандатная комиссия соревнования работала заранее, взвешивание участников проводилось на месте.

Бронзовым призером соревнований стала команда профсоюза работников жизнеобеспечения республики. Честь родного профсоюза защищали работники ГУП «ЖКХ РС(Я)» — исполнительной дирекции, филиалов и дочерних обществ предприятия.

С ними до последнего состязалась команда профсоюза работников агропромышленного комплекса республики. Все члены команды – работники Якутской птицефабрики. Как рассказал представитель команды Николай Торохов, в состав команды отобраны работники из разных отделов предприятия. «Отбор проводился по результатам спартакиады, которая ежегодно проводится в нашем предприятии. В этом году наши работники состязались по 10 видам спорта. Победили работники автотранспортного цеха, которые завоевали главный приз спартакиады – сертификат на 50 тысяч рублей. Перетягивание каната мы провели 9 мая, и сегодня здесь выступают лучшие канатоборцы Якутской птицефабрики. Участием команды лично я доволен, ребята выложились по полной. Немного не хватило до призового места, но думаю, мы еще поборемся», — говорит Николай Торохов.

В команде профсоюза речников – также работники из разных организаций отрасли. Как рассказал капитан команды, руководитель Северо-Восточного управления Государственного морского и речного надзора Владислав Константинов, команда у них слаженная. «Все друг друга хорошо знаем, некоторые работают вместе, и почти все ходим в спортзал. Все мы ведем здоровый образ жизни, занимаемся спортом, все сдали нормы ГТО. Часть участников команды работают на производстве – таскают троса, часть – серьезно занимаемся в спортивных залах – тягаем железо. Поэтому приходим сюда за победой. Но в этот раз энергетики оказались сильнее, и это нас раззадорило еще больше. Встретимся в следующем году», — говорит Владислав.

Представитель команды Электропрофсоюза Андрей Индеев очень доволен победой ребят. «В 2019 году победа была очень близка, чуть уступили речникам. Поэтому в этом году, после пандемийного перерыва мы изначально были серьезно настроены на победу», — отметил Андрей Индеев.

Команде-победительнице соревнования вручен переходящий Кубок Федерации профсоюзов Якутии, а также призерам вручены медали и сертификаты от Федерации. Борьба богатырей за Кубок Федерации профсоюзов Якутии состоится ровно через год.