03.03.2020
14:55
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Спорт

Команда Чурапчинского улуса в лидерах соревнований по северному многоборью

Чурапчинские спортсмены приняли участие в IV Спартакиаде Якутии по зимним видам спорта.

В соревнованиях по северному многоборью в составе сборной команды Чурапчинского улуса приняли участие 37 человек, из них 10 мужчин, 6 женщин, 4 юниора и 17 юниорок. Команда улуса уверенно выиграла первое место. Второе место заняла команда Нерюнгринского района, где в составе сборной выступили 20 мужчин, 3 женщины, 10 юниоров и 9 юниорок. Замыкает тройку призовых мест команда Верхневилюйского улуса, в составе которой 15 мужчин, 8 женщин, 11 юниоров и 9 юниорок. 

По итогам соревнований по шорт-треку на 500 и 1000 метров первую тройку победителей заняли команды Якутского, Амгинского, и Мирнинского районов соответственно. Третье и четвертое место заняли команды Мегино-Кангаласского и Чурапчинского улусов. 

Зимняя спартакиада выявила сильнейшие команды республики по зимним видам спорта. Организаторами  соревнований выступили  министерство по физической культуре и спорту и республиканское управление по физической культуре и массовому спорту. На спартакиаде разыграли более 100 комплектов медалей, дипломов, а также 12 комплектов кубков.

Фото: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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