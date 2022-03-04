Команда борцов из Тувы прибыла в Якутск

«Тувинские орлы прилетели в Якутск!», — сообщает @sportyakutia.ru на своей странице в Инстаграм. Участники республиканского турнира «Хаҥалас Хапсаҕайа 2022» — сборная команда Республики Тыва — прибыла в столицу Якутии. 5 и 6 марта им предстоит бороться за медали престижного турнира в Покровске. Команду в аэропорту встретил начальник управления спорта Хангаласского улуса Юрий Никифоров.

Фото: @sportyakutia.ru Источник: @sportyakutia.ru

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