Команда Амгинского улуса стала победителем соревнований «Сылгыһыт күрэҕэ»

В Чурапчинском улусе прошли соревнования коневодов-табунщиков «Сылгыһыт күрэҕэ», а также конные скачки прошли на поле местности Магаайы. По итогам соревнований 1 место заняла команда Амгинского улуса, 2 место – команда Мегино-Кангаласского улуса, 3 место – команда Чурапчинского улуса.

На ставших уже традиционных соревнованиях и конных скачках скакунов якутской породы и полукровных лошадей всего было представлено 11 команд с улусов.

Церемония открытия соревнований началась обрядом алгыса, приветствия с праздником и торжественного парада участников конных скачек, прибывших из улусов республики. На месте проведения состязаний с утра широко развернуто горячее питание, выставка-продажа сельхозпродукции, изделий из конского меха и конской утвари, выставка-продажа племенных лошадей.

В Чурапчинском улусе проходят республиканские мероприятия в рамках Дня коневода-табунщика, которые приурочены к 125-летию первого Героя Социалистического труда Романа Иннокентьевича Константинова. Организаторами республиканских мероприятий выступили министерство сельского хозяйства республики, администрация Чурапчинского улуса и ГБУ РС(Я) «Сахаагроплем».