20.12.2020
16:02
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Якутия

Колымчане жалуются на высокие цены

В адрес Министерства сельского хозяйства республики поступила жалоба от жителей г. Среднеколымск на плохую организацию работы АО «Якутоптторг». Напомним, на днях в арктические и северные улусы, в том числе в Среднеколымский улус были выполнены «Зеленые» рейсы. 

Как отметили в АО «Якутопторг», будет проведена проверка поступающей информации о завышении цен на социально значимую продукцию, а также продажи просроченного товара.

«Продавцам разрешено выставлять на прилавок для реализации товары, у которых близится к окончанию срок годности. Если отведенный для использования продукта период истек, то его необходимо снять с продаж. У нас на практике еще никогда не было, чтобы продавали просроченный товар. Что касается жалоб на длинные очереди, то отметим, что на днях был завезен расширенный ассортимент СЗПТ — желающих приобрести свежие фрукты и овощи много. Так как магазин маленький, а в связи с пандемией коронавируса, по требованию Роспотребнадзора, соблюдается социальное дистанцирование — в магазин пускают по несколько человек» — отметил представитель АО «Якутоптторг».

Минсельхоз республики держит ситуацию, которая сложилась в г. Среднеколымск на особом контроле. В настоящее время ведется проверка по фактам необоснованного завышения цен на социально-значимые товары и продажи просроченного товара.

Фото: sakha.gov.ru
Источник: Пресс-служба Мигнистерства сельского хозяйства РС(Я)
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