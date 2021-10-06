Колоссальный успех в Москве саха сыра, саха чая, саха меда

В Москве на агропромышленной выставке «Золотая осень» подвели итоги отраслевых конкурсов и наградили предприятия, которые показали высокие достижения в области производства высококачественной пищевой продукции, развития племенного и товарного животноводства, изготовления высококачественных кормов и добавок, выращивания продукции растениеводства.

«В рамках выставки наши предприятия получили награды от имени министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. Это высокое признание! За достижения в области производства высококачественной пищевой продукции награждены ООО «Батамайское», ИП Заморщикова Н.Ю. и ИП КФК Заморщикова А.Н.», — сообщил премьер республики Андрей Тарасенко на своей странице в Инстаграм.

По итогам конкурса ООО «Батамайское» из Ленского района выиграло 2 медали высшей золотой пробы за сыры мягкий и твердый «Ленский» и сливки высокожирные пастеризованные 55%.

ИП КФХ Заморщикова А.Н. награждена золотой медалью за мед натуральный цветочный.

5 серебряных медалей завоевала ИП Заморщикова Н.Ю за Иван-чай, чай «Лучик солнца», чай «Боотур», чай «Далбар», чай «Хотун» торговой марки «Сахачай».

Также золотую медаль за содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе получил Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Якутии.

Напомним, выставка «Золотая осень-2021» проходит в рамках Недели агропромышленного комплекса с 5 по 8 октября. 4 октября председатель правительства республики Андрей Тарасенко и министр сельского хозяйства Александр Атласов также приняли участие в международной выставке «Агропродмаш-2021», где провели переговоры с поставщиками современного оборудования и машин для пищевой и перерабатывающей промышленности.

Сегодня Якутия подпишет соглашение о сотрудничестве с Агропромышленной лизинговой компанией АО «Росагролизинг». Как сообщил Андрей Тарасенко, совместно с АО «Росагролизинг» республика планирует обновить парк сельхозтехники и в целом провести техническую и технологическую модернизацию местных сельхозпредприятий.