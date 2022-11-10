Колоссальный контраст температуры по Якутии: от -2° до -45°

Свиристель — один из ближайших сородичей воробья. Эта птица в черной маске, попадающаяся на глаза людям преимущественно в зимнее время, известна своей яркой окраской, громким, свистящим пением. Они не боятся холодов, но с наступлением зимы кочуют в южные широты в поисках еды.

На фото: Хохлатые гости устроили пиршество в центре Якутска.



На большей части небольшой, на северо-западе, западе, нижней Лене, ночью на юге местами умеренный снег, ветер порывистый на западе, юге, по нижней Лене и на побережье Арктики 9-14 м/с, поземки. Температура ночью -25-30°, при прояснении -34-39°, на западе, юго-западе -13-18°, северо-востоке -35-40°, в низинах -40-45°, днем -18-23°, на западе -7-12°, на западе Ленского района -2-7°, северо-востоке -30-35°. В Якутске утром, днем небольшой снег, ветер ночью слабый, днем восточный 2-7 м/с, температура воздуха ночью -28-30°, днем -18-20°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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