10.11.2022
01:00
114
Погода
Колоссальный контраст температуры по Якутии: от -2° до -45°
На большей части небольшой, на северо-западе, западе, нижней Лене, ночью на юге местами умеренный снег, ветер порывистый на западе, юге, по нижней Лене и на побережье Арктики 9-14 м/с, поземки. Температура ночью -25-30°, при прояснении -34-39°, на западе, юго-западе -13-18°, северо-востоке -35-40°, в низинах -40-45°, днем -18-23°, на западе -7-12°, на западе Ленского района -2-7°, северо-востоке -30-35°.
В Якутске утром, днем небольшой снег, ветер ночью слабый, днем восточный 2-7 м/с, температура воздуха ночью -28-30°, днем -18-20°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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