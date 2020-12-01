Колоритные персонажи якутского художника

С 4 декабря 2020 года в Выставочном зале Национального художественного музея РС (Я) для всех посетителей работает выставка «АЙАР КУТУМ ААРТЫГАР» художника-живописца, члена Союза художников России, отличника культуры Республики Саха (Якутия) КОРЯКИНА Иннокентия Иннокентьевича.

Современное изобразительное искусство Якутии имеет этнические истоки, которые отражаются в произведениях современных авторов, формируют региональное своеобразие художественной школы. Характерным примером национального своеобразия в живописи является творчество Иннокентия Корякина. Картины мастера ярки и незаурядны своей индивидуальностью. Они отличаются по колориту, композиционным приемам, смысловым нагрузкам, повествованием, восприятием мира, отношению к традициям, фольклору, верованиям народа саха. Это прекрасный пример современной живописи маслом в чуть наивной манере, что лишь усиливает смысловой эквивалент произведений художника.

Алаас хотуна. Хозяйка алааса. 80х145. 2018г.

Герои произведений Корякина — это всегда колоритные персонажи, своим внешним обликом и внутренней сутью неразрывно связанные с родной землей, Якутией. Добрая, теплая, сказочная атмосфера в его работах созвучна остроумным народным якутским пословицам и поговоркам, парадоксально, что именно благодаря этому сюжеты картин становятся зримее, осязаемее, ощутимее. Таким образом, современный автор демонстрирует преемственность и развитие по отношению к собственному творчеству и закладывает новые перспективы для дальнейшего формирования самобытного современного искусства Республики.

Атаах боотур.Избалованный боотур. 80х115. 2018г.

Внимание!!! Выставка открыта для посетителей с 4 декабря 2020 г. по 31 января 2021 г. в Выставочном зале НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, 2 этаж (здание «Комдрагметалл»). Режим работы: с 10.00 до 18.00 ч. (касса до 17.30), с понедельника по воскресенье.

Вход по Прейскуранту: для взрослых – 150 руб., для лиц, не достигших 18 лет – бесплатно; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 80 руб., для пенсионеров – 50 руб., многодетным семьям – 100 руб. (при предъявлении соответствующих документов). Экскурсионное обслуживание по предварительной записи по номеру: 8 (4112) 33-52-79, по отдельной цене.