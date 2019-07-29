Колония оказалась под «прицелом» прокурора Якутии

В июне 2019 г. прокурором республики Олегом НАРКОВСКИМ проведена проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в исправительной колонии № 7, расположенной в селе Табага г. Якутска.

В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с материально-бытовым и санитарным обеспечением осужденных, несвоевременным проведением воспитательных мероприятий, ненадлежащей организацией питания. Установлены факты несоблюдения порядка удержаний из заработной платы осужденных и сроков её выплаты.

Отмечена недостаточность принимаемых мер по трудоустройству осужденных, имеющих исковые обязательства, с целью возмещения ими вреда, причиненного потерпевшим и иных выплат. Указано на необходимость принятия мер по устранению сохраняющихся нарушений законодательства о пожарной безопасности.

С целью устранения нарушений закона и принятия мер по недопущению подобных нарушений впредь прокурором республики в адрес руководства УФСИН России по Республике Саха (Якутия) внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты организационные меры по устранению выявленных нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечено 6 должностных лиц из числа сотрудников воспитательных, тыловых и пожарной служб учреждения, а также начальник колонии.