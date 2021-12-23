23.12.2021
16:19
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Православие

Колокольный звон Верхоянья

В г.Верхоянске завершился проект, ставший победителем Фонда президентских грантов – «Колокольный звон Верхоянья», реализовала его община храма в честь праведной Матроны Московской.  В рамках проекта у церкви была воздвигнута звонница и открыта школа колокольного искусства для детей, а еще был проведен конкурс стихов и детского рисунка «Красота божьего мира». 

Екатерина Портнягина, староста прихода храма блаженной Матроны Московской г.Верхоянска, рассказала о проекте: «Строительство шло все лето. Помогал практически весь город: проходили субботники по расчистке территории, помогали стройматериалами, и отделочным работами. С начала учебного года подключилась школа и мы вместе смогли организовать конкурс. Дети у нас очень талантливые и в конкурсе приняли участие и в школу звонарей ходят с удовольствием».

В г.Верхоянск в этом году   пришел и еще один грант — международного конкурса «Православная инициатива». Благодаря грантовой поддержке был отремонтирован детский лагерь и организован отдых для детей. 

Сегодня для новой звонницы заказали купол и в скором времени она будет освящена. 

Фото: Ресурсный Центр СПАС
Источник: Ресурсный Центр СПАС
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