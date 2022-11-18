Колодезников рассказал о ходе строительства газопровода «Кысыл-Сыр — Мастах 84»

⠀⠀20 апреля текущего года был сварен первый стык и дан старт строительству завершающего этапа третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр — Мастах», протяженностью 84 километра.

⠀

⠀⠀Это стало возможным благодаря усилиям главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА и депутата Государственной Думы ФС РФ Галины ДАНЧИКОВОЙ при поддержке полномочного представителя президента РФ по Дальневосточному федеральному округу Юрия ТРУТНЕВА и председателя правительства России Михаила МИШУСТИНА. Большой организационный вклад внесли члены правительства республики и депутаты фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) республики.

⠀

⠀⠀Вчера, 17 ноября, генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ в очередной раз проверил ход строительства магистралки.

⠀

⠀⠀«С момента начала работ всего сварено порядка 27 километров трубы. Из них в траншею уже уложено более 13 километров. Параллельно ведутся работы по сварке новых стыков и укладке трубы в траншею», — отметил Алексей Засимович.

⠀

⠀⠀Как рассказал руководитель газовой компании, сотрудники работают вахтовым методом в суровых климатических условиях. Для создания условий труда и отдыха у них есть современные рабочие и жилые балки, полевая кухня и баня. Повара готовят разнообразное питание.

⠀