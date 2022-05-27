Колодезников объяснил, почему мархинцам отказывали в подключении к газу

Ранее жителям улицы Московская столичного микрорайона Марха выдавались отказы на подключение к газу. Причина – дефицит пропускной способности газовых сетей в этом районе. Получив очередной отказ, в прошлом году они обратились в адрес партии «Единая Россия» @er_yakutia14 и к депутату Государственной Думы ФС РФ Галине Данчиковой @galina_danchikova.

Начался процесс решения технических и организационных вопросов. После этого мы внесли изменение в региональную программу газификации и уведомили жителей Мархи, что в 2022 году будет производится газификация улицы Московская.

Читатели могут задаться резонным вопросом: почему до этого не могли решить проблему?

Отвечаю. Во-первых, раньше при газификации Мархи, улица Московская была пропущена и потому выдавался отказ, так как просто-напросто не было нужного давления в трубе и средств на строительство новых сетей. Во-вторых, решением главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева @aisen_nikolaev в этом году из государственного бюджета республики впервые выделена беспрецедентная сумма на работы по газификации города Якутска – более 200 млн рублей.

Сейчас проект утверждён. Объявлен конкурс. Планируется, что будет построено более четырех километров газораспределительных сетей. Сейчас уже поступило более двадцати заявок на подключение к газовым сетям, по которым мы выдали технические условия и двадцать договоров уже подготовлено. До конца этого года всех их подключим к газу.

Кроме этого, по социальной газификации от жителей микрорайона Марха всего принято 542 заявки, подписано с заявителями 417 договоров и разработана проектно-сметная документация по 280 объектам.