«Колмар» запустил новый шахтерский флешмоб

В преддверии Дня шахтёра угледобывающая компания «Колмар» поздравляет всех работников отрасли с профессиональным праздником и специально к этому событию запустил новый шахтёрский флешмоб.

В съемке видеоролика приняли участие работники горно-обогатительных комплексов «Денисовский» и «Инаглинский», «Ремонтно-производственной базы «Колмар», офисов в Нерюнгри, Москве, Новосибирске и Хабаровске.

Люди, занятые на производстве, с удовольствием провели время с коллегами в неформальной обстановке и вместе попробовали себя в роли танцоров. Декорациями для съемок стали промышленные объекты компании и крупная спецтехника с участка открытых горных работ. Задумку оценили и жители Нерюнгринского района, отмечая в комментариях в социальных сетях оригинальность и красоту клипа.

Это уже второе видеопоздравление, адресованное коллегам. В прошлом году «Колмар» решил объединить угольщиков в танце и пригласил присоединиться к флешмобу угледобывающие компании России. В этот раз «Колмар» также предлагает трудовым коллективам скрасить свои рабочие будни и поддержать идею.