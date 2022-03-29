29.03.2022
20:59
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Происшествия
Колмар: После землетрясения шахта «Денисовская» работает в штатном режиме
28 марта в 23:45 вследствие землетрясения магнитудой 2,6 балла на шахте «Денисовская» произошел вывал угольных бортов горных выработок на участке конвейерного транспорта.
Оперативно выведены на поверхность 72 работника шахты, которые находились на смене. Пострадавших нет. ОБРУШЕНИЯ КРОВЛИ ВЫРАБОТОК НА ШАХТЕ «ДЕНИСОВСКАЯ» НЕ ЗАФИКСИРОВАНО.
29 марта в 02:00 после обследования горных выработок, персонал приступил к восстановлению технологических процессов в шахте.
С учетом последствий землетрясения, произошедшего 28 февраля 2022 года, на шахте «Денисовская» ведутся научно-исследовательские работы с привлечением специалистов и оборудования Межотраслевого научного центра НИИ горной механики и маркшейдерского дела ВНИМИ.
Фото: News.Ykt.ru
Источник: Пресс-служба ООО "УК "Колмар"
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