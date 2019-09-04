Колмар и правительство Якутии подписали соглашение о строительстве жилья в Нерюнгри

Сегодня, 4 сентября, в первый день Восточного экономического форума-2019, компания «Колмар» подписала ряд соглашений. Так, «Колмар» совместно с Правительством республики Саха (Якутия) подписали Соглашение «О сотрудничестве в сфере реализации социальных проектов на территории Южной Якутии», в рамках которого стороны договорились о сотрудничестве в обеспечении эффективной и устойчивой работы по развитию социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).

«Компания «Колмар» относится к ключевым инвесторам Республики Саха (Якутия). Благодаря ее активности в последние годы промышленность республики на территории Южной Якутии получила дополнительный импульс для развития — созданы тысячи рабочих мест, осуществлены десятки миллиардов инвестиций. Для нас очень важно, чтобы угольная отрасль развивалась в дальнейшем и ключевым условием является качество человеческого капитала, а значит и развитие социальной инфраструктуры», — прокомментировал председатель правительства Якутии Владимир СОЛОДОВ.

Он подчеркнул, что в этом направлении с компанией выстроены отношения, в рамках которых будет продолжено сотрудничество по реализации строительных проектов, жилья для сотрудников «Колмар».

«Сейчас в нашей компании работает 4500 сотрудников, в связи сростом компании и открытием новых предприятий до 2022 года необходимо трудоустроить еще 4000. Наша задача — создать сотрудникам максимально комфортные условия. Соглашение с Правительством республики Саха (Якутия) позволит построить жилой фонд, чтобы улучшить проживание сотрудников, которые приезжают работать в компании «Колмар», — отметила Анна ЦИВИЛЕВА, Председатель совета директоров АО «Колмар Груп».

Крупнейший инвестор республики – угледобывающая компания «Колмар» в связи со значительным увеличением штата в ближайшие 3 года рассматривает вопрос строительства жилого фонда на территории города. Правительство Якутии планирует заниматься решением вопроса строительства детских садов и школ, а также вместе с компанией проводить работу по привлечению средств из федерального бюджета для строительства инженерной инфраструктуры и расширения возможностей арендного жилья.