Коллективу ЯТЭК представлен новый гендиректор

26 сентября в главном офисе ПАО «ЯТЭК» в Якутске состоялось знакомство коллектива компании с новым генеральным директором Леонидом ЧУГУНОВЫМ. В понедельник, 30 сентября запланирована поездка в Кысыл-Сыр на производственные объекты, которые обслуживает ПАО.

Главная задача компании «ЯТЭК» – это бесперебойное снабжение газом и топливом жителей республики.

В рамках поездки в Кысыл-Сыр новый руководитель «ЯТЭК» изучит состояние производственных объектов, которые обслуживает компания, лично познакомиться с коллективом и оценит уровень подготовки производственных объектов к отопительному сезону и осенне-зимнему периоду 2019-2020 года.

Леонид Чугунов – человек с большим профессиональным опытом. В отрасль пришел сразу после студенческой скамьи. Начинал свою трудовую карьеру в ПО «Надымгазпром» оператором по добыче газа, затем работал инженером смены, заместителем начальника оперативно-производственной службы, начальником газопромыслового управления. В 1993 году стал генеральным директором «Надымгазпрома». Спустя пять лет, в 1998 году возглавил ЗАО «Ямалгазинвест». В 2009 году возглавил департамент по управлению проектами в центральном аппарате Газпрома. Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ, лауреат Государственной премии и премии правительства РФ в области науки и техники. Награждён орденом Почета.