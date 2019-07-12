Коллективу ГУП «ЖКХ РС(Я)» представлен новый гендиректор

12 июля Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ представил коллективу ГУП «ЖКХ РС(Я)» нового генерального директора Виталия ЧИКАЧЕВА.

«Сегодня предприятие переживает новый этап своего развития и важно достойно справиться с поставленными правительством задачами. Прежде всего, это подготовка к отопительному сезону, завоз топлива в арктические районы Якутии, реконструкция устаревших объектов. Но наиболее важная задача для предприятия — это обеспечение его финансово-экономической стабильности», — отмечает зампред республики.

Алексей Колодезников также добавил, что новый генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев начинал свою профессиональную карьеру с этого предприятия и на протяжении 17-ти лет работал в смежных отраслях. «Должность сложная и крайне ответственная, пожелаем Виталию Семеновичу успехов на новом месте!», — сказал он. В свою очередь новый генеральный директор предприятия Виталий Чикачев поблагодарил за теплые пожелания и напутствия.

Напомним, 11 июля 2019 года Указом главы РС (Я) Айсеном НИКОЛАЕВЫМ Виталий Семенович Чикачев назначен на должность генерального директора ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Виталий Чикачев родился 9 мая 1979 года в Якутске. В 2003 году окончил энергетический факультет ЯГУ с квалификацией «инженер-электрик». В 2010 году прошел курсы переподготовки в ГАУ ДПО «Институт управления при президенте РС(Я)» по квалификации «государственное и муниципальное управление». Выпускник федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров РФ» РАНХиГС при президенте РФ, квалификация «управление проектами в государственном секторе».

1996-1997 гг. — электрослесарь ЯМП-1 Востоктехмонтаж;

2003-2004 гг. — инженер 1 категории ПТО управления эксплуатации котельного хозяйства и тепловых сетей ГУП «ЖКХ РС(Я)»;

2004-2005 гг. — ведущий инженер ПТО управления эксплуатации котельного хозяйства и тепловых сетей ГУП «ЖКХ РС(Я)»;

2005-2006 гг. — руководитель службы охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности ГУП «ЖКХ РС(Я)»;

2006-2011 гг. — руководитель оперативного управления министерства ЖКХ и энергетики РС(Я);

2011-2012 гг. — заместитель руководителя департамента коммунального комплекса министерства ЖКХ и энергетики РС(Я);

2012-2015 гг. — руководитель департамента коммунального комплекса и стратегического развития министерства ЖКХ и энергетики РС(Я);

2015-2016 гг. — заместитель руководителя департамента коммунального комплекса и стратегического развития министерства ЖКХ и энергетики РС(Я);

2016 гг. — первый заместитель генерального директора ГКУ РС(Я) «Дирекция по строительству объектов ЖКХ и энергетики РС(Я);

2016-2017 гг. — заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я);

2017-2019 гг.— руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» ОА Якутска.