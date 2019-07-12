АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
29
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  62.99
 71.01
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.07.2019, 13:30
Экономика
Фотофакт
В доме по улице Курашова полным ходом идет ремонт
12.07.2019, 13:00
Якутия
Коллективу ГУП «ЖКХ РС(Я)» представлен новый гендиректор
12.07.2019, 12:48
Общество
SOS
В Якутске начинается сбор гуманитарной помощи жителям Иркутской области
12.07.2019, 12:36
Происшествия
Преступление в столице республики
12.07.2019, 12:24
Общество
Журналист «The Washington Post» о Якутии
12.07.2019, 12:23
Экономика
Фотофакт
В Якутске на газоперерабатывающем заводе потушили «пожар»
12.07.2019, 12:14
Происшествия
Аферисты выманили у пенсионерки за «экстрасенсорное лечение» более одного миллиона рублей
12.07.2019, 12:12
Экономика
Счастливчики получили суперпризы от СК «Стерх»
12.07.2019, 11:59
Происшествия
Жительница Якутска стала жертвой мошенничества
12.07.2019, 11:47
Экономика
Проведите незабываемый корпоратив в туристическом комплексе «Орто Дойду»!
12.07.2019, 11:37
Судебная хроника
В Якутии осужден любитель дурмана
12.07.2019, 11:24
Общество
Анонс
«ҮЙЭ»: спикер Ил Түмэн Гоголев, лайфхаки путешественников, англичане и немцы в Якутии
12.07.2019, 11:13
Экономика
Фотофакт
Фонд капремонта ремонтирует дома по улице Дзержинского
12.07.2019, 11:00
Судебная хроника
Жителя Якутии жестоко избили ногами по голове
12.07.2019, 10:49
Экономика
«Капитан Бабичев» проведет ледовую разведку
12.07.2019, 10:37
Судебная хроника
Бродячие животные — пятно на репутации главы поселка в Якутии
12.07.2019, 10:24
Спорт
Анонс
Фишка пляжного сезона — 2019!!!
12.07.2019, 10:12
Происшествия
Пожарные Батагая спасли дом от огня
12.07.2019, 10:01
Финансы
РСХБ назвал города проведения фестиваля «СВОЁ»
12.07.2019, 9:50
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств
12.07.2019, 9:38
Экономика
Объявление
13 июля выездная касса Энергосбыта будет в Магане
12.07.2019, 9:25
Происшествия
В Якутии психически неуравновешенный мужчина угрожал убийством продавцу
12.07.2019, 9:12
Якутия
Владимир Солодов рассказал о проводимой работе в социальной сфере
12.07.2019, 9:03
Происшествия
В Якутске мужчина признался в преступлении
12.07.2019, 8:00
Общество
Петров день 2019 — что нельзя делать 12 июля
12.07.2019, 0:08
Гороскоп
Ежедневный гороскоп – пятница 12 июля 2019
12.07.2019, 0:01
Общество
Сегодня день рождения руководителя и журналиста
11.07.2019, 21:53
Официально
График плановых работ энергетиков на 12 июля
11.07.2019, 18:26
Якутск
Мэрия Якутска экономит деньги
11.07.2019, 17:48
Якутия
Айсен Николаев: Работа идет хорошо, но расслабляться рано
11.07.2019, 17:35
Экономика
На аварийном участке дороги «Нам» установили освещение
11.07.2019, 17:24
Происшествия
Резонанс
В Якутске задержан бывший гендиректор «Водоканала» 
11.07.2019, 16:59
Якутия
Корейцы из Пусана будут развивать медицинский туризм в Якутии
11.07.2019, 16:40
Якутия
Владимир Солодов: Ни одно бюджетное учреждение не будет закрыто
11.07.2019, 16:17
Культура & Образование
В Якутске состоятся съемки двух уникальных кинокартин
11.07.2019, 16:11
Экология
Якутские экологи познакомили коллег с опытом рекультивации алмазоносных месторождений
11.07.2019, 16:02
Красота & Здоровье
Интервью с колопроктологом на деликатную тему
11.07.2019, 15:44
Погода
Завтра столбик термометра поднимется до 31 градуса
11.07.2019, 15:28
Общество
Елена Голомарева: После писем от обманутых дольщиков в защиту застройщика в работу включилось УФАС
11.07.2019, 15:14
Политика
Назначен гендиректор ГУП «ЖКХ РС(Я)»
11.07.2019, 14:53
Судебная хроника
Суд обязал администрацию поселка Усть-Мая снести аварийные дома
11.07.2019, 14:32
Якутия
В Верхоянском районе начинает работу летняя научная школа
11.07.2019, 14:22
Якутск
В Якутске могут внедрить 5G
11.07.2019, 14:14
Якутск
На площади Орджоникидзе откроется ярмарка меда 
11.07.2019, 13:15
Экология
Журналист Washington Post посетил Верхнюю Колыму
11.07.2019, 12:50
Экономика
В Зырянке продолжается строительство крупного теплоснабжающего объекта
11.07.2019, 12:38
Общество
Резонанс
Жители села Петропавловск записали видеообращение к главе Якутии
11.07.2019, 12:27
Якутск
В Якутской городской Думе рассмотрели ход исполнения соглашения о ГЧП
11.07.2019, 12:13
Происшествия
Та же «Скания»: Большегруз дважды попал в сводки ГАИ
11.07.2019, 12:00
Экономика
В Усть-Майском улусе заменят магистральные теплосети
11.07.2019, 11:47
Спорт
«Сильнейший борец в стране». Айсен Николаев — об Арыйаане Тютрине
11.07.2019, 11:37
Общество
Анонс
В Якутске состоится акция «Отцовский патруль»
11.07.2019, 11:31
Экономика
Антон Силунов переизбран председателем Набсовета АЛРОСА
11.07.2019, 11:28
Культура & Образование
«Туймаада» вновь делится опытом
11.07.2019, 11:21
Спорт
13 июля — скачки на приз правительства Якутии
11.07.2019, 11:18
Общество
Спецсчет или «общий котел»? Выбор собственников!
11.07.2019, 11:10
Финансы
Лето без границ с АЭБ!
11.07.2019, 10:55
Якутия
Анна Лукачевская – обладатель Гран-при республиканского конкурса песни Ысыаха
11.07.2019, 10:46
Происшествия
Гостья во время застолья не удержалась от соблазна
11.07.2019, 10:34
Финансы
РСХБ увеличил кредитование рыбопромышленников в 2019 году на 34%
11.07.2019, 10:28
Экономика
Внутридомовому газовому оборудованию — ежегодное техобслуживание
11.07.2019, 10:20
Происшествия
Сюрприз! Халявные деньги оказались чужими!
11.07.2019, 10:12
Экономика
Верхоянские энергетики готовят энергообъекты к зиме
11.07.2019, 10:05
Происшествия
В Якутске загорелся двухэтажный дом на Халтурина
11.07.2019, 9:44
Происшествия
В Якутии за полгода погибло 27 человек в ДТП, 490 — травмированы
11.07.2019, 9:37
Судебная хроника
Резонанс
Избивали, поджигали, сбросили с балкона: В Якутске состоялся суд над извергами с Ильинки
11.07.2019, 9:23
Экономика
За первое полугодие «Железные дороги Якутии» перевезли около 3,5 млн тонн грузов
11.07.2019, 9:13
Якутск
Анонс
14 июля в городском парке презентуют «Дом вверх дном»
11.07.2019, 0:59
Культура & Образование
Сегодня день рождения аниматора
11.07.2019, 0:21
Гороскоп
Ежедневный гороскоп – четверг 11 июля 2019
11.07.2019, 0:00
Политика
Правительство Якутии о фейке про Алексея Колодезникова
10.07.2019, 23:22
Финансы
Личный кабинет налогоплательщика лучше личного визита в налоговую
Якутия
12 июля 2019, 13:00
149

Коллективу ГУП «ЖКХ РС(Я)» представлен новый гендиректор

12 июля Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ представил коллективу  ГУП «ЖКХ РС(Я)» нового генерального директора Виталия ЧИКАЧЕВА.

«Сегодня предприятие переживает новый этап своего развития и важно достойно справиться с поставленными правительством задачами. Прежде всего, это подготовка к отопительному сезону, завоз топлива в арктические районы Якутии, реконструкция устаревших объектов. Но наиболее важная задача для предприятия — это обеспечение его финансово-экономической стабильности», — отмечает зампред республики.

Алексей Колодезников также добавил, что новый генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев начинал свою профессиональную карьеру с этого предприятия и на протяжении 17-ти лет работал в смежных отраслях. «Должность сложная и крайне ответственная, пожелаем Виталию Семеновичу успехов на новом месте!», — сказал он. В свою очередь новый генеральный директор предприятия Виталий Чикачев поблагодарил за теплые пожелания и напутствия.

Напомним, 11 июля 2019 года Указом главы РС (Я) Айсеном НИКОЛАЕВЫМ Виталий Семенович Чикачев назначен на должность генерального директора ГУП «ЖКХ РС (Я)».

 

Виталий Чикачев родился 9 мая 1979 года в Якутске. В 2003 году окончил энергетический факультет ЯГУ с квалификацией «инженер-электрик». В 2010 году прошел курсы переподготовки в ГАУ ДПО «Институт управления при президенте РС(Я)» по квалификации «государственное и муниципальное управление». Выпускник федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров РФ» РАНХиГС при президенте РФ, квалификация «управление проектами в государственном секторе».

1996-1997 гг. — электрослесарь ЯМП-1 Востоктехмонтаж;

2003-2004 гг. — инженер 1 категории ПТО управления эксплуатации котельного хозяйства и тепловых сетей ГУП «ЖКХ РС(Я)»;

2004-2005 гг. — ведущий инженер ПТО управления эксплуатации котельного хозяйства и тепловых сетей ГУП «ЖКХ РС(Я)»;

2005-2006 гг. — руководитель службы охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности ГУП «ЖКХ РС(Я)»;

2006-2011 гг. — руководитель оперативного управления министерства ЖКХ и энергетики РС(Я);

2011-2012 гг. — заместитель руководителя департамента коммунального комплекса министерства ЖКХ и энергетики РС(Я);

2012-2015 гг. — руководитель департамента коммунального комплекса и стратегического развития министерства ЖКХ и энергетики РС(Я);

2015-2016 гг. — заместитель руководителя департамента коммунального комплекса и стратегического развития министерства ЖКХ и энергетики РС(Я);

2016 гг. — первый заместитель генерального директора ГКУ РС(Я) «Дирекция по строительству объектов ЖКХ и энергетики РС(Я);

2016-2017 гг. — заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я);

2017-2019 гг.— руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» ОА Якутска.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
06.07.2019, 12:01
Происшествия
Фотофакт
Возле элитного дома Якутска найдены два тела
06.07.2019, 16:53
Общество
Казачьи забавы и удаль молодецкая…
06.07.2019, 11:21
Официально
Автодорога до села Амга находится в удовлетворительном состоянии
08.07.2019, 10:14
Происшествия
Экстра
В Якутии произошло зверское убийство
09.07.2019, 18:12
Происшествия
В Якутии иностранец душил и насиловал девушку
08.07.2019, 9:45
Происшествия
Ужасная смерть настигла жителя Якутии на работе
06.07.2019, 10:50
Политика
Айсен Николаев пригрозил улусам
06.07.2019, 11:10
Якутия
Глава Якутии посетил парк в Нерюнгри
07.07.2019, 12:17
Происшествия
В центре Якутска загорелось здание
08.07.2019, 10:09
Экономика
По мосту через Лену началось железнодорожное движение
07.07.2019, 20:48
Некролог
Руководство республики выражает соболезнование
06.07.2019, 8:58
Политика
Шаман Александр Габышев проведет митинг в Чите
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
SOS
Общество
12.07.2019

В Якутске начинается сбор гуманитарной помощи жителям Иркутской области

Фотофакт
Экономика
12.07.2019

В Якутске на газоперерабатывающем заводе потушили «пожар»

Экономика
12.07.2019

Проведите незабываемый корпоратив в туристическом комплексе «Орто Дойду»!

Анонс
Общество
12.07.2019

«ҮЙЭ»: спикер Ил Түмэн Гоголев, лайфхаки путешественников, англичане и немцы в Якутии

Анонс
Спорт
12.07.2019

Фишка пляжного сезона — 2019!!!

Происшествия
12.07.2019

В Якутии возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств

Происшествия
12.07.2019

В Якутии психически неуравновешенный мужчина угрожал убийством продавцу

Резонанс
Происшествия
11.07.2019

В Якутске задержан бывший гендиректор «Водоканала» 