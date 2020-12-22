22.12.2020
23:06
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Якутск

Коллективное обращение от работодателей мэра Якутска

Уважаемая Сардана Владимировна @sardanaavksentieva!

Мы, нижеподписавшиеся — жители столицы Республики Саха (Якутия) города Якутска и жители близлежащих домов проспекта Ленина 35 — постоянные покупатели нашего всеми любимого единственного магазинчика местной натуральной продукции «Ферма», обращаемся к Вам коллективно с просьбой о сохранении нашего магазинчика на своем месте по данному адресу.

С первых дней открытия маг.Ферма радует нас только самой настоящей свежей натуральной продукцией сельхозтоваропроизводителей нашей Республики, а также мясными полуфабрикатами и якутскими деликатесами собственного производства.

Новость о том, что на совещаниях по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту и организации НТО проспекта Ленина поднимается вопрос чтоб убрать наш магазинчик «Ферма» с данного адреса нас очень огорчила. И всему причина, как объяснили специалисты администрации — что мешает якобы для территории расположения велодорожки.

Письмо подписали 570 человек.

Фото: sakhalife
Источник: https://www.instagram.com/p/CJGj8J3lK8r/
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