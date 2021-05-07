Коллектив ЯРКБ вышел на субботник

Есть хорошая, добрая традиция в медицинских учреждениях – наводить порядок в хозяйстве накануне праздников. Эпидемическая ситуация накладывает определенные ограничения, но весенние субботники с соблюдением действующих ограничений все же проходят.

В преддверии 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Международному дню акушерки посвятил сегодня традиционный субботник коллектив Якутской республиканской клинической больницы.











Солнечная погода способствовала трудовому порыву и хорошему настроению его участников. Результат дружной работы – чистота и порядок на территории, прилегающей к корпусам больницы.