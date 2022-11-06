Коллектив ЯРКБ оказал помощь семье Мобилизованного сотрудника

Александра Егорова мобилизовали 21 октября. Пока он проходит специальную подготовку в воинской части. Семью Александра посетил главный врач ЯРКБ, депутат Якутской думы Николай Васильев.

Его супруга Жанна Афанасьевна- потрясающе сильная женщина, с твердым характером и добрым сердцем. Даже в такие непростые дни она улыбается и не падает духом, потому что твердо уверена, что все будет хорошо.

Ее супруг Александр был призван в октябре в ходе частичной мобилизации. Жанна работает в ЯРКБ с 2011 года, 8 лет проработала в отделении гастроэнтерологии. Позже, в 2020 году, устроилась медицинской сестрой дезинфекционно-стерилизационного отделения. Там же работал и сам Александр.

«Важно уделять внимание семьям мобилизованных. Понимаю, что остаться одной с маленьким ребёнком без главы семьи, надежного тыла очень сложно. Александр единственный мобилизованный из числа сотрудников ЯРКБ. Мы не оставим коллегу без внимания, будем и дальше поддерживать семью Егоровых»- отметил Николай Васильев.

В семье Егоровых понимают важность мобилизации. Его поддерживают и его решительностью гордится вся дружная родня.

«Конечно, тяжело остаться одной с ребёнком. Мне скоро ещё декретный оформлять, поэтому помощь нам нужна как никогда. Благодарю коллег за поддержку. Я понимаю всю важность специальной военной операции. Желаю жёнам, матерям мобилизованных крепкого духа, терпимости и думайте только о хорошем»,- поделилась мнением Жанна Егорова.

От имени коллег Жанне Афанасьевне передали финансовую помощь, также коллектив ЯРКБ помогли продуктовым набором. Если наш коллега Александр Егоров поехал защищать наших детей, то мы от лица коллектива обязаны помочь его семье- уверены коллеги. Главный врач ЯРКБ Николай Васильев пообещал, что не оставят семью без внимания семью и окажут всестороннюю поддержку.

