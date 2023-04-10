Коллектив якутского УФСИН — победитель фестиваля «Честь имею»

Коллектив якутского УФСИН стал победителем фестиваля музыкального творчества «Честь имею»

В Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина состоялся фестиваль музыкального творчества «Честь имею» среди сотрудников органов безопасности и правопорядка Республики Саха (Якутия), посвященный 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

С концертными номерами перед членами жюри и многочисленными зрителями выступили талантливые представители УФСИН, МВД, Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, Управления Росгвардии, МЧС, Федеральной налоговой службы.

В число жюри вошли заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), начальник культурного центра МВД, руководитель вокального ансамбля «Служба 02» Юта Асекритова, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), балетмейстер-постановщик Национального театра танца им. С.А. Зверева-Кыыл Уола, режиссёр ДДН им. А.Е. Кулаковского Людмила Антипина, заслуженный артист Республики Саха (Якутия), актёр Государственного академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина Дмитрий Трофимов, заслуженный артист Республики Саха (Якутия), солист Государственного вокального ансамбля Республики Саха (Якутия) «Туймаада» Эдуард Баланов и режиссёр массовых представлений Центра культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина Александр Желобцов.

В программе фестиваля были представлены следующие жанры и направления: сольное пение, вокальные ансамбли, авторская песня, хореография.

Дуэту сотрудника исправительной колонии № 7 Владислава Ксенофонтова и его супруги Светланы присвоена специальная номинация «Дебют фестиваля».

Лауреатами 1 степени стали: в номинации «Авторская песня» – сотрудник отдела по конвоированию Пантелеймон Шадрин, в номинации «Пою тебе, Россия!» – сотрудница уголовно-исполнительной инспекции Кюнней Бурнашева, в номинации «Сила в движении» – сотрудник ЦИТОВ Герасим Николаев. Лауреатом 2 степени в номинации «Хореография соло» – сотрудница уголовно-исполнительной инспекции Яна Антипина.

Лучшим в номинации «Хореография» стал танцевальный коллектив УФСИН «Сплетение».

Гран-при фестиваля по всеобщему признанию удостоен коллектив УФСИН. В торжественной обстановке председателем регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Сергеем Бобровниковым и министром внутренних дел по Республике Саха (Якутия) Владимиром Прокопенко кубок и Диплом были вручены начальнику УФСИН Василию Седрисеву.