20.12.2022
22:35
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Коллектив ЯГБ №3 присоединился к акции «Ёлка добра»

Коллектив ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3» принял участие в ежегодной благотворительной акции «Ёлка добра».

««Ёлка добра» это очень теплое и душевное начинание, которое позволяет почувствовать себя частью волшебной сказки. Благодаря акции исполнятся желания более тысячи детей с коррекционных школ и детских домов, а также двух тысяч детей семей мобилизованных. Добрые волшебники присоединяйтесь!», — сказала главный врач «Якутской городской больницы №3» Светлана Давыдова.

В «Ёлке добра» может принять участие любой желающий, выбрав открытку с именем ребенка и купив для него новогодний подарок. Особенность благотворительной акции в этом году — будут исполнены новогодние пожелания не только воспитанников детских домов и коррекционных школ, но и детей участников СВО.

Пресс-служба  ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3»

Коллектив Якутской городской больницы №3 присоединился к акции «Ёлка добра»

Коллектив ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3» принял участие в ежегодной благотворительной акции «Ёлка добра».

««Ёлка добра» это очень теплое и душевное начинание, которое позволяет почувствовать себя частью волшебной сказки. Благодаря акции исполнятся желания более тысячи детей с коррекционных школ и детских домов, а также двух тысяч детей семей мобилизованных. Добрые волшебники присоединяйтесь!», — сказала главный врач «Якутской городской больницы №3» Светлана Давыдова.

В «Ёлке добра» может принять участие любой желающий, выбрав открытку с именем ребенка и купив для него новогодний подарок. Особенность благотворительной акции в этом году — будут исполнены новогодние пожелания не только воспитанников детских домов и коррекционных школ, но и детей участников СВО.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3»

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