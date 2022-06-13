Коллектив УГРС АО «Сахатранснефтегаз» одержал победу на спартакиаде

Ежегодная спартакиада трудовых коллективов Якутской республиканской организации Нефтегазстройпрофсоюза России завершилась победой УГРС АО «Сахатранснефтегаз», стоит отметить, что отрыв в очках между командами был минимальный.



На торжественном открытии финала спартакиады выступили первый заместитель министра промышленности и геологии Михаил Кириллин, заместитель генерального директора АО «Сахатранснефтегаз» Виталий Руфов, главный инженер АО «Саханефтегазсбыт» Александр Нифонтов. Почетные гости поздравили спортсменов и отметили, что спорт — это важная составляющая жизни человека, а совместные занятия спортом – это не только здоровье, но и развитие корпоративной культуры на предприятии.



Мероприятие проходило в традиционном месте недалеко от Ус Хатын. В рамках зачёта были проведены командные соревнования по прыжкам в мешках и перетягиванию каната, вне зачёта с личным первенством были соревнования по мас-реслингу, хапсагаю и толчку двух гирь. Первое место в дисциплине прыжки в мешках заняла команда АО «Саханефтегазсбыт». Сильнейшей командой по перетягиванию каната стало ЛПУМГ АО «Сахатранснефтегаз».



Для детей профсоюз организовал прекрасный досуг с аниматорами, надувными горками так, что родители могли посмотреть и поболеть на соревнованиях.

«Хочу поблагодарить организаторов мероприятия, мои дети обожают ездить со мной на корпоративные мероприятия. Они у меня знают, что все будет на высшем уровне», — поделилась впечатлениями член профсоюза Светлана Афанасьева.

Председатель федерации профсоюзов республики Николай Дягтерев поздравил собравшихся с наступающим национальным праздником ысыах и вручил в торжественной обстановке почетные грамоты и благодарственные письма от имени федерации. Также он объявил, что недавно они договорились с Управлением спорта при Минспорте Якутии о проведении соревнований по волейболу на кубок федерации профсоюзов уже осенью этого года и пригласил работников нефтегазовой отрасли принять в них активное участие.

По итогам соревнований в более чем 20 видах спорта места распределились следующим образом: первое место УГРС АО «Сахатранснефтегаз», второе ЛПУМГ АО «Сахатранснефтегаз», почетное третье АО «Саханефтегазсбыт».