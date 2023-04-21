21.04.2023
09:21
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Общество

Коллектив УФСИН присоединился к поздравительному флешмобу

Коллектив УФСИН присоединился к поздравительному флешмобу, посвященному 100-летию физкультурно-спортивного общества «Динамо»

В апреле текущего года общественно-государственному объединению «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» исполняется 100 лет со дня образования.

Коллектив УФСИН России по Республике Саха (Якутия) присоединился к флешмобу, посвященному знаменательной дате.

Врио заместителя начальника УФСИН Светлана Серебрякова поздравила всех сотрудников органов безопасности и правопорядка Российской Федерации, отметив, что совершенствование физической подготовки и специальных качеств – залог успешного выполнения служебных задач!

– Со 100-летием Динамо! – прозвучали звонкие голоса сотрудников на местности «Зеленый луг».

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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