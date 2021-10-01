Коллектив ТЮЗа поздравляет Алексея Павлова

Сегодня 1 октября день рождения отмечает художественный руководитель Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия), заслуженный работник культуры Российской Федерации, народный артист Республики Саха (Якутия), лауреат премии правительства Российской Федерации им. Федора Волкова Алексей Прокопьевич ПАВЛОВ.

Алексей Прокопьевич по праву принадлежит к числу выдающихся деятелей культуры и искусства, которые оказывают огромное влияние на духовное и нравственное развитие общества. Его яркий и самобытный талант, бескорыстное служение избранному делу снискали любовь и уважение многих поколений якутян.

Проникновенная, искренняя и талантливая актерская игра Алексея Прокопьевича покоряет сердца не только наших зрителей, но и российских и зарубежных.

Благодаря огромной трудоспособности, фанатичной преданности однажды выбранной профессии, Алексей Прокопьевич с супругой, директором театра Матреной Степановной, сумели не только создать новый театр, но и вывести его на российский и международный уровень.

Коллектив Государственного театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) сердечно поздравляют Алексея Прокопьевича с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, как якутский алмаз, дальнейших творческих успехов, исполнения всех планов и желаний, семейного благополучия и мирного неба!