Коллектив ТЮЗа передал жителям с. Бясь-Куель благотворительную помощь

28 сентября коллектив Театра юного зрителя Якутии под руководством художественного руководителя Алексея ПАВЛОВА и председателя профкома Марии ДАНИЛОВОЙ передали жителям пострадавшего от лесных пожаров с. Бясь — Кюель Горного улуса благотворительную помощь в виде осенних заготовок.

Работникам дома культуры с. Бясь — Кюель — директору Марии Дмитриевне ЯКОВЛЕВОЙ и аккомпаниатору Анне Викторовне ДМИТРИЕВОЙ вручили денежные средства и продукты питания, собранные коллективом театра.

Сейчас по всему селу ведется активное строительство домов, ключи от первого вновь построенного дома жители села уже получили. У работников дома культуры также строительство дома идет к завершению, дома построят благоустроенными, что очень удобно в наши суровые зимы. Хорошее настроение и атмосфера радости царит у наших коллег — работников культуры, они надеются в срок получить свои ключи от новых домов.

Заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), почетный гражданин Горного улуса (района) Мария Данилова преподнесла в дар своим землякам в школьной библиотеке коллекцию книг о театрах нашей республики.

27 сентября в День государственности Республики Саха (Якутия) воспитанникам детского сада Бясь — Кюель Театр юного зрителя Якутии подарил благотворительный онлайн показ спектакля для детей «Доктор Неболейкин» в постановке Александра ТИТИГИРОВА. Спектакль посвящен Году здоровья в Республике Саха (Якутия). Детишки остались в полном восторге от спектакля, они узнали много нового и решили прислушаться к советам доктора Неболейкина.

В заключении хотелось бы сказать, что о добрых делах не нужно молчать, о них нужно говорить. И, возможно, именно ваш пример вдохновит других людей на добрые поступки. Помощь не может быть незначительной или маленькой. Любой вклад бесценен.