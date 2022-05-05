Коллектив «Теплоэнергосервис» выражает глубокие соболезнования министру

Коллектив АО «Теплоэнергосервис» выражает глубокие соболезнования министру ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) Вячеславу Павловичу Емельянову в связи с утратой горячо любимой матери, отличника фармации Республики Саха (Якутия), Ирины Григорьевны Емельяновой. В тяжелую минуту признаем боль утраты, пусть утешением будет светлая память о маме, скорбим вместе с Вами.

Источник: Пресс-служба АО «Теплоэнергосервис»

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