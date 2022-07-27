Коллектив СВФУ соболезнует

Выражаем глубокие соболезнования первому заместителю Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александру Николаевичу и Людмиле Петровне Жирковым, родным и близким в связи с уходом из жизни после продолжительной тяжелой болезни на 94 году дорогого, самого близкого человека, любимой и любящей матери, бабушки, прабабушки, ветерана тыла и труда, кавалера орденов «Материнская Слава» и «Трудовая Слава» III степени, Почетного гражданина Ольтехского наслега и Усть-Алданского района

Неустроевой Александры Романовны

Достойно прожитая жизнь, наполненная любовью, радостью и счастливыми наследниками, испытанная нелегким трудом, тяготами и почестями, закаленная временем, чувствами и долгом, будет примером для всех нас. Пусть земля ей будет пухом.

Коллектив Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова

27.07.2022 г.