Коллектив «Сахатранснефтегаза» выражает соболезнование

Трудовой коллектив АО «Сахатранснефтегаз» выражает глубокое соболезнование родным, близким, друзьям по поводу безвременной кончины уважаемого коллеги, начальника участка транспорта и материально-технического снабжения Управления добычи и транспорта газа

Лазуренко Александра Владимировича

Александр Владимирович родился в 1959 году в с. Большие-Уки Омской области. Имеет среднее специально образование, окончил Омский автотранспортный техникум. Начал свой трудовой путь с 1979 года, поступив на работу в тресте «Якутнефтегазразведка» водителем. Александр Владимирович один из первопроходцев газовой отрасли Якутии, кто на протяжении многих лет отдавал свои силы, знания и профессиональные умения производству. Он трудился водителем, мотористом, старшим механиком, машинистом, главным механиком и до последнего дня работал в родном коллективе Управления добычи и транспорта газа в п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса.

О таких, как наш коллега, говорят — преданный своему делу человек. Он был предан главному делу своей жизни всей душой, работал не жалея сил. А каким он был надежным другом и семьянином? Таких днем с огнем не сыскать. Он дружил – без оглядки, любил – от всего сердца и жил – по совести. Таким настоящим человеком был и останется навсегда в наших сердцах наш дорогой друг, коллега Александр Владимирович Лазуренко.

Прощай, наш дорогой друг, пусть родная Омская земля будет тебе пухом.

Прощание состоится 20 марта в 14 час. в траурном зале Национального медицинского центра.