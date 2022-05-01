01.05.2022
15:37
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Праздники

Коллектив Сахатранснефтегаза встретил Первомай


В день праздника Весны и Труда коллектив АО «Сахатранснефтегаз» прошел торжественным парадом в столице Якутии. Колонну возглавлял генеральный директор Алексей Колодезников. 
Торжественное шествие трудовой коллектив посвятил работающей в республике программе социальной газификации, инициированной партией «Единая Россия», 55-летию газификации Якутии. 


Как отметил генеральный директор Алексей Колодезников, можно с уверенностью сказать, что национальная газовая компания «Сахатранснефтегаз» является важной составляющей развития и драйвером нефтегазовой отрасли Якутии. «Каждый сотрудник в нашем предприятии своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и благополучие республики и страны»,- подчеркнул он. 

В национальной газовой компании республики работает более 2000 сотрудников. Коллектив полностью состоит из местных кадров. Более 60% сотрудников являются членами Совета Сторонников партии «Единая Россия». 

Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз».
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