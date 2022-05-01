Коллектив Сахатранснефтегаза встретил Первомай



В день праздника Весны и Труда коллектив АО «Сахатранснефтегаз» прошел торжественным парадом в столице Якутии. Колонну возглавлял генеральный директор Алексей Колодезников.

Торжественное шествие трудовой коллектив посвятил работающей в республике программе социальной газификации, инициированной партией «Единая Россия», 55-летию газификации Якутии.



Как отметил генеральный директор Алексей Колодезников, можно с уверенностью сказать, что национальная газовая компания «Сахатранснефтегаз» является важной составляющей развития и драйвером нефтегазовой отрасли Якутии. «Каждый сотрудник в нашем предприятии своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и благополучие республики и страны»,- подчеркнул он.



В национальной газовой компании республики работает более 2000 сотрудников. Коллектив полностью состоит из местных кадров. Более 60% сотрудников являются членами Совета Сторонников партии «Единая Россия».



