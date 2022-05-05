05.05.2022
18:31
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Некролог

Коллектив «Сахатранснефтегаз» выражает глубокое соболезнование министру

Коллектив «Сахатранснефтегаз» выражает глубокое соболезнование министру ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) Вячеславу Павловичу Емельянову, родным и близким по поводу утраты горячо любимой матери ИРИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ. Пусть малым утешением станут самые добрые воспоминания и светлая память о ней. Скорбим вместе с вами.

Источник: Пресс-служба АО "Сахатранснефтегаз"
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