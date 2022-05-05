05.05.2022
18:31
392
Некролог
Коллектив «Сахатранснефтегаз» выражает глубокое соболезнование министру
Коллектив «Сахатранснефтегаз» выражает глубокое соболезнование министру ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) Вячеславу Павловичу Емельянову, родным и близким по поводу утраты горячо любимой матери ИРИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ. Пусть малым утешением станут самые добрые воспоминания и светлая память о ней. Скорбим вместе с вами.
Источник: Пресс-служба АО "Сахатранснефтегаз"
#АО «Сахатранснефтегаз»#Коллектив «Сахатранснефтегаз» выражает глубокое соболезнование министру#Сахатранснефтегаз#СТНГ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.05.2022
80
05.05.2022
129
05.05.2022
136
05.05.2022
120
05.05.2022
142
05.05.2022
484
05.05.2022
85
05.05.2022
314
05.05.2022
176
05.05.2022
584
05.05.2022
364
05.05.2022
145
05.05.2022
339
05.05.2022
1140
05.05.2022
304
05.05.2022
370
05.05.2022
899
05.05.2022
297
05.05.2022
1003
05.05.2022
208
05.05.2022
204
05.05.2022
377
05.05.2022
271
05.05.2022
243
05.05.2022
1187
05.05.2022
370
05.05.2022
370
05.05.2022
369
05.05.2022
792
05.05.2022
2092
05.05.2022
290
05.05.2022
774
05.05.2022
601
05.05.2022
3983
04.05.2022
1907
04.05.2022
874
04.05.2022
607
04.05.2022
1530
04.05.2022
1445
04.05.2022
762
04.05.2022
1099
ТОП НОВОСТИ
02.05.2022
9411
30.04.2022
8863
02.05.2022
7071
02.05.2022
5934
29.04.2022
5453
30.04.2022
5135
01.05.2022
4993
04.05.2022
4638