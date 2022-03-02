02.03.2022
16:05
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Коронавирус

Коллектив «Сахатранснефтегаз» активно ревакцинируется

Коллектив АО «Сахатранснефтегаз» достиг коллективного иммунитета. На сегодняшний день в газовой компании 1012 человек – а это почти 44 % – из числа вакцинированных сотрудников прошли ревакцинацию.

Сейчас процент иммунизированных по всем подразделениям АО «Сахатранснефтегаз» составляет 95,3%, общее число вакцинированных – 2211 человек.

Газоснабжающее предприятие входит в число жизнеобеспечивающих организаций, поэтому в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в республике «Сахатранснефтегаз» внедрил усиленные меры по контролю эпидемиологической обстановки.

Регулярно проводится обработка рабочих помещений и транспорта, сотрудники обеспечиваются индивидуальными средствами защиты, контролируется соблюдение масочного режима, ведется термометрия.

Контактирующий с населением персонал в офисе обслуживания на Петра Алексеева в городе Якутске вакцинирован на 100%. Особый контроль за состоянием здоровья сотрудников ведется и в Службе техобслуживания газового оборудования, где процент вакцинации составляет 98%.Все принятые меры нацелены на недопущение распространения COVID-19 для обеспечения безопасности при бесперебойной и надежной поставке газа населению.

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
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