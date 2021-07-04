Коллектив Сахатеатра выражает глубокие соболезнования

3 июля 2021 г. после тяжелой продолжительной болезни умер Багынанов Герман Геннадьевич, младший сын народной артистки РС(Я), артистки Саха академического театра им. П.А. Ойунского Зои Петровны Багынановой. Коллектив выражает глубокие соболезнования Зое Петровне Багынановой и её семье с безвременной кончиной её младшего сына.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Саха академический театр им. П.А. Ойунского

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