При нем были задержки зарплаты по полгода! Коллектив «Сахабулта» обратился к Ил Дархану

ЗАЧЕМ ЛОМАТЬ РАБОТАЮЩУЮ СИСТЕМУ?

Коллектив ФАПК «Сахабулт» предпринял попытку выразить свою позицию при назначении генерального директора. Об особенностях решения кадровой комиссии Минсельхоза республики SakhaLife уже сообщал.

«Сахабулт» в электронном виде направил коллективное письмо главе Якутии Айсену НИКОЛАЕВУ. Однако из канцелярии главы и правительства пришел ответ, из которого следует, что обращение будет направлено… в Минсельхоз, минуя Ил Дархана. Народ беспокоится, что даже не будет услышан избранным лидером. В надежде, что Айсен Сергеевич прочитает их обращение, голос коллектива будет услышан, подписанты обратились к SakhaLife с просьбой опубликовать письмо, которое изначально не предполагалось как открытое. Не в первый раз авторы коллективных писем сталкиваются с подобной ситуацией, и SakhaLife обычно приходит на помощь, ведь нас читают все, кто принимают решения.

В коллективном письме подписанты сообщают главе республики, что победитель кадрового конкурса Минсельхоза ВАСИЛЬЕВ М.Э. уже возглавлял «Сахабулт» в качестве вр.и.о. и замдиректора в 2008 – 2014 годах. В этот период были задержки зарплаты по полгода, сокращения, возглавляемый им кожцех вообще закрылся, был законсервирован. «Мы не хотим повторения!», — пишут подписанты коллективного письма.

Они просят назначить руководителем предприятия Аксинью ШИШИГИНУ, которая проявила себя как эффективный руководитель.