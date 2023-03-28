Коллектив ППК Роскадастр по РСЯ соболезнует

Коллектив филиала ППК «Роскадастр» по Республике Саха (Якутия) выражает глубокие соболезнования директору ППК «Роскадастр» по Республике Саха (Якутия) Христофорову Ивану Тимофеевичу в связи с кончиной горячо любимого отца Христофорова Тимофея Ивановича отличника геодезии и картографии СССР. Выражаем слова искренней поддержки и сочувствия семье Ивана Тимофеевича.

Фото: SAKHALIFE Источник: Коллектив филиала ППК «Роскадастр»

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