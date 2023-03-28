28.03.2023
16:49
306

Некролог

Коллектив ППК Роскадастр по РСЯ соболезнует

Коллектив филиала ППК «Роскадастр» по Республике Саха (Якутия) выражает глубокие соболезнования директору ППК «Роскадастр» по Республике Саха (Якутия) Христофорову Ивану Тимофеевичу в связи с кончиной горячо любимого отца Христофорова Тимофея Ивановича отличника геодезии и картографии СССР.

Выражаем слова искренней поддержки и сочувствия семье Ивана Тимофеевича.

Фото: SAKHALIFE
Источник: Коллектив филиала ППК «Роскадастр»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх