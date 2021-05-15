Коллектив Национального театра танца поздравляет

Сегодня отмечает юбилейный день рождения Марина Николаевна Фомина – артистка оркестра национальных инструментов, отличник культуры РС(Я), член Союза театральных деятельей РФ.

Коллектив Национального театра сердечно поздравляет Марину Николаевну со славной датой и желает крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, благополучия, счастья в призвании и счастья в личной жизни!

О творческой деятельности

Марина Фомина в 1981 г. поступила в Якутское музыкальное училище на класс домры к преподавателю Л.П. Киселевой. В студенческие годы работала в группе сопровождения народного ансамбля «Эрэл», была участником оргкомитета дискоклуба при музыкальном училище. В 1985 г. вместе с участниками национального оркестра училища приняла участие в Днях культуры и искусства Якутской АССР в Монголии.

По окончании училища Фомина М.Н. с 1986 по 1988 г.г. работала преподавателем по классу домры, руководителем самодеятельного оркестра в Колымской музыкальной школе, музыкальным руководителем в детском комбинате «Ладушки», играла в самодеятельном ансамбле при сельском клубе. Часто выступала с государственным вокально-инструментальным ансамблем народов Севера «Сээдьэ» (рук. Э.Клепечин) в селах и поселках республики. В годы работы в с. Колымское активно занималась общественной деятельностью – избиралась депутатом Сельского совета, была секретарем комсомольской организации. В 1988 г. по направлению райкомов партии и комсомола Нижнеколымского района училась на инструктора райкома комсомола в Амурской зональной комсомольской школе, которую закончила с отличием.

В 1988 г. Марина Николаевна была приглашена Министерством культуры Якутской АССР для поступления в Якутскую оркестровую студию при Восточно-Сибирском государственном институте культуры в г. Улан-Удэ. Во время учебы принимала активное участие в различных музыкальных конкурсах института, была комсоргом группы, инспектором якутской оркестровой группы. Работала преподавателем по классу домра в культурно-просветительном училище во Дворце детства г. Улан-Удэ. Принимала самое активное участие в студенческом ансамбле «Якутяночка», в якутской, бурятской группах ансамбля института «Сибирский сувенир», в народном ансамбле «Сибирские узоры», с которыми выступала на многих площадках СССР и за рубежом. В составе студии она участвовала во Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах в 1991 году в г. Горьком, где музыканты стали лауреатами Всероссийского музыкального общества. В 1993 г. с отличием окончила институт, получив квалификацию «концертный исполнитель, преподаватель народных инструментов, дирижер оркестра».

В 1993 г. Марина Николаевна была принята на работу в оркестр национальных инструментов Национального театра танца Республики Саха (Якутия). По совместительству была назначена инспектором по труду оркестра. В репертуаре Марины Фоминой «На карнавале» А.Прибылова, «Падеспань» А.Цыганкова, «Мелодия тундры» В.Ксенофонтова, «Тустеп» А.Цыганкова, «Романс» В.Камалдинова.

Фомина М.Н. обладает организаторским талантом. Она неоднократно как администратор проводила концерты и шоу-программы в г. Якутска. В течение 5 лет была руководителем творческой группы артистов, выезжавших по арктическим улусам и в Магаданскую область. Помимо функций администратора группы, исполняла партии домры в ансамбле, была ведущей концертных программ и вечеров отдыха, которые проводились после концерта. С оркестром и танцевальным составом театра выступала во многих городах и сёлах республики, а также на площадках России: в 1998 г. на сцене Российского Академического молодёжного театра России (г. Москва), в 2001 г. в г. Санкт-Петербурге и г. Сургуте, в 2003 г, в 2004 г. в г. Санкт-Петербурге. В составе театра выезжала на конкурсы и фестивали во многие страны мира: в США, Канаду, во Францию, Швейцарию, Италию и т.д.

Помимо работы в театре Марина Фомина работает по совместительству иллюстратором в оркестре народных инструментов Якутского музыкального колледжа им. М.Н.Жиркова, сотрудничает с Алданским Государственным Концертным оркестром (рук. Базалева Н.В.), Верхневилюйским оркестром якутских национальных инструментов (рук. Хобусаров Н.Н.). Приняла участие на гастроли с ансамблем «Күндэл» в Италию – 2006 г.

Как представитель малочисленных народов Севера избрана членом Совета старейшин юкагиров Республики Саха (Якутия) при Департаменте народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия), где курирует вопросы культуры и искусства. Через Совет старейшин юкагиров организовала участие в республиканских мероприятиях таких ансамблей, как юкагирские «Йэрпэйиэ» (г. Якутск), «Ярхадана» (Верхнеколымский), чукотские «Ярар» ансамбль Нижнеколымской средней школы им. Н.И.Таврата (Нижнеколымский улус).

Организаторские способности Фоминой М.Н. в полной мере раскрываются в деятельности различных оргкомитетов по проведению больших мероприятий таких как: конкурсы семей года, ежегодный национальный праздник ысыах, День города, Международные детские спортивные игры «Дети Азии». В этих оргкомитетах она занимается организацией транспортного обеспечения всех мероприятий и участников, численность которых доходила до 7500 человек в один день.

За плодотворный творческий труд в пропаганде культуры народа саха в 2003 г. к 10-летию оркестра национальных инструментов театра танца Марине Николаевне Фоминой был присвоен почетный знак «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)». Награждена Почетной Грамотой Министерства культуры и Российского Профсоюза работников культуры, Почетной грамотой правительства Республики Саха (Якутия), благодарственным письмом руководителя Оргкомитета «Дети Азии» Акимова А.К., грамотами Управления культуры и духовного развития Мэрии г. Якутска, грамотами общественных организаций. Как человек целеустремленный, ответственный, организованный пользуется уважением и доверием среди коллег.

Марина Фомина — член Ассоциации юкагирского народа Республики Саха (Якутия) с 1993 г., член Союза театральных деятелей Российской Федерации, отличник культуры Республики Саха (Якутия), член Торгово-Промышленной Палаты Республики Саха (Якутия), член Союза полярников России в Республике Саха (Якутия).