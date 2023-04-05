05.04.2023
13:50
321

Общество

Коллектив Мегино-Кангаласского ЖКХ проводил коллегу на спецоперацию

В начале недели коллектив Мегино-Кангаласского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» проводил коллегу в зону проведения специальной военной операции.

Как сообщил директор филиала Иннокентий Яковлев, исполнять воинский долг и защищать страну слесарь аварийно-диспетчерской службы возвращается после реабилитации.

«От имени предприятия поблагодарил бойца за мужественный поступок и патриотизм. Напутствовал беречь себя и не беспокоиться о родных. Мы всегда готовы помочь по любым обращениям членам семей участников спецоперации», — отметил он.

В стенах родного предприятия военнослужащему вручили от коллектива якутский нож, необходимые теплые вещи и спецэкипировку.

На железнодорожном вокзале в Нижнем Бестяхе друзья и коллеги пожелали товарищу скорейшего возвращения домой целым, невредимым и с победой.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх