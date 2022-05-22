Коллектив ЛРЦ РКБ №3 посадил деревья в честь памятных событий

57 саженцев березы было посажено на территории Лечебно-реабилитационного центра РКБ №3 20 мая в рамках международной акции «Сад памяти», призванной увековечить имена павших во время Великой Отечественной войны воинов.

Посадка саженцев, в которой участвовал весь коллектив ЛРЦ с заведующей Наталией Гавриловной Дмитриевой, была инициирована ветеранами и с радостью поддержана руководством РКБ №3, отмечающей в этом году свой 90-летний юбилей.

В субботнике непосредственное и самое активное участие приняли ветераны Ян Алексеевич Яковлев, Семён Семёнович Аргунов, Пётр Николаевич Исаев, Николай Васильевич Дьяконов, что придало особую значимость памятной акции.

Как рассказала заведующая ЛРЦ, заслуженный врач РФ и РС(Я) Наталия Дмитриева, 11 саженцев были предоставлены народным депутатом Сахамином Милановичем Афанасьевым, а 3 именных саженца получены в дар от ветеранов Яна Алексеевича Яковлева, Климента Егоровича Иванова и Виктора Моисеевича Осипова.

Один из самых активных инициаторов и участников проекта Ян Алексеевич Яковлев поделился, что мечтает о посадке 100 деревьев на территории ЛРЦ. По его мнению, это станет отличным подарком к 100-летию ЯАССР, 90-летию больницы и увековечит имена павших на войне героев.

«Возможно, часть саженцев посадим в следующем году, но мы обязательно претворим нашу мечту в жизнь!», — заявил он. Чтобы в теплое время года пациенты и медперсонал наслаждались пением птиц, а зимой в лютые морозы подкармливать пернатых, Ян Алексеевич подарил больнице скворечники, которые тут же были покрашены в красивый голубой цвет.

Важно добавить, что коллектив РКБ №3 возглавляемый главврачом, доктором медицинских наук Ольгой Викторовной Татариновой, своими силами ежегодно благоустраивает прилегающую к больнице территорию. Так, несмотря на пандемию, был посажен сквер, обустроены клумбы и скамейки для отдыха пациентов и подключено уличное освещение.

В ЛРЦ Республиканской клинической больницы №3, по старой памяти в народе иногда называемой больницей «Якутзолото», проходят лечение и медицинскую реабилитацию пациенты с соматическими заболеваниями и перенесшие инсульт, инфаркт, коронавирусную инфекцию с тяжелым течением и различные травмы, со всех уголков республики. Больница, обладающая бесценным практическим опытом и использующая передовые методы лечения и восстановления, специализируется на медицинской реабилитации с 2011 года. Она укомплектована уникальным медперсоналом, прошедшим специализированное обучение и аккредитацию в ведущих центрах РФ.