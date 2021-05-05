Коллектив ЛОРПа поздравляет Сергея Ларионова

Генеральный директор ПАО «ЛОРП» С.А.Ларионов на первомайской демонстрации 2019 года в Якутске

Сегодня 57-ой день рождения отмечает Почётный работник транспорта России, генеральный директор ПАО «ЛОРП», народный депутат РС(Я) Сергей ЛАРИОНОВ. Для Сергея Александровича это уже 13-ая навигация. За годы ответственного и грамотного руководства преодолены тяжелейшие годы предбанкротного периода пароходства. Сегодня ЛОРП вновь ведущее предприятие водного транспорта Северо-Востока России, обеспечивающее жизненно-важными грузами четыре региона РФ.

За годы поступательного движения вперед решены многие задачи по стабилизации финансовой ситуации и производственно-хозяйственной деятельности, улучшению условий труда и жизни коллектива. Вводится в строй новый флот, в подразделениях строятся объекты инфраструктуры – цеха, склады, обустраиваются затоны, причалы, дороги, прилегающая территория и многое другое. Возобновлены морские перевозки, работа флота в западном и восточном секторе СМП. С 2018 года суда пароходства доставляют каменный уголь из Зырянки на Колыме. Флот пароходства работает на паромных переправах на Амге, Алдане и в районе Якутска. В систему пароходства возвращены подразделения Киренска Иркутской области и Янской группы улусов – образованы Киренский и Янский судоходные участки.

Успешно реализуется коллективный договор, благодаря которому все работники предприятия обеспечиваются льготами на санаторно-курортное лечение, получение материальной помощи, образование и др. Много делается в пароходстве в плане улучшения системы оплаты труда, повышения зарплаты, стимулирующих выплат. В 2019 году в Жатае для плавсостава и работников береговых подразделений построен современный 9-этажный дом, квартиры в котором приобретаются со значительными льготами. Также планируется строительство жилья на Белой Горе.

ПАО «ЛОРП» — «Лидер отрасли» 2020 года.

В последние годы идёт успешная реализация больших мега-проектов: строительство Жатайской судоверфи и грузового терминала в п.Нижний Бестях, благодаря которым начнется судостроение и улучшится транспортно-логистическая система доставки грузов. ЛОРП не стоит на месте, планомерно развивается благодаря успешному менеджменту, ответственному руководству пароходством. ЛОРП лидирует среди предприятий речного транспорта России – дважды стал победителем конкурса «Лидер отрасли».

Коллектив ПАО «ЛОРП», Общественный Совет, профсоюзный комитет сердечно поздравляет Сергея Александровича Ларионова с днём рождения и желает крепкого здоровья, семейного благополучия, плодотворной работы на благо родного пароходства и семь футов над килем! Удачной навигации!