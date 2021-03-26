Коллектив ЛОРПа поздравил с юбилеем Жатайский техникум

26 марта в ДК «Маяк» ГО «Жатай» торжественно отметили 65-летний юбилей профессионально-образовательного учреждения РС(Я) «Жатайский техникум». В мероприятии приняли участие представили минобразования республики, администрация городского округа, руководители предприятий и организаций Жатая.

В истории своего становления техникум прошёл все этапы модернизации от ремесленного училища до техникума и продолжает развиваться. Сегодня, Жатайский техникум твердо занимает свое место в образовательной системе, из года в год вносит свой вклад в формирование кадрового капитала республики.

В настоящее время образовательное учреждение оснащено цифровыми технологиями, актуальным, современным оборудованием, реализуется план развития техникума для подготовки кадров на опережение.

Учебным учреждением выигран и осваивается государственный грант в размере 44 млн. рублей. Уже ведутся ремонтные работы по подготовке новых мастерских, лабораторий, согласовывается спецификация оборудования.

От имени ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» педагогический коллектив Жатайского техникума в лице директора Леонида Шибаева поздравил заместитель исполнительного директора Владимир Мякишев. В приветственном адресе генерального директора пароходства Сергея Ларионова коллективу Жатайского техникума говорится:

«Руководство и коллектив ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» сердечно поздравляют вас со знаменательной датой — 65-летием со дня основания Жатайского техникума!

Первые страницы в истории техникума были открыты в далекие 1950-ые годы, когда возникла потребность в кадрах для развивающегося речного транспорта. За 65 лет техникум подготовил тысячи специалистов, дав им путевку во флотскую жизнь. Многие выпускники проявили себя прекрасными, грамотными специалистами и занимают командные должности на речном и морском флоте, удостоены высоких наград. Дата, которая отмечается сегодня, знаменательна для всех выпускников лицея, которые с успехом осваивают речные и морские магистрали и вносят достойный вклад в развитие, процветание и стабильность нашего государства.

Работники ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» убеждены в том, что коллектив преподавателей техникума и в дальнейшем будет успешно справляться с задачами по подготовке квалифицированных специалистов флота, достигая очередных новаторских высот в качестве преподавания. Полученные твердые знания всегда пригодятся курсантам и выпускникам в освоении выбранной профессии. Путь, который выбрали будущие речники — тернист, но наполнен романтикой и благородством. Примите в этот памятный торжественный день искренние пожелания благополучия, творческих успехов и стабильности!»

Жатайский техникум является подшефным учебным заведением ПАО «ЛОРП», которое всегда оказывало практическую помощь в приобретении форменного обмундирования, оборудования, оргтехники. Лучшие из лучших курсантов получают именные стипендии – имени генерального директора ПАО «ЛОРП» Сергея Александровича Ларионова. После окончания техникума выпускникам предоставляют работу по специальности на предприятиях пароходства.

Праздничные мероприятия завершились большим юбилейным концертом творческих коллективов ДК «Маяк». С юбилеем!