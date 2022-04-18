Коллектив «Коммунтеплосбыт» провели уборку территории возле памятника Дежневу и Абакаяде

Коллектив филиала «Коммунтеплосбыт» присоединился к акции «100 добрых дел ГУП «ЖКХ РС (Я)», посвященной 100-летнему юбилею со дня образования Якутской АССР.

Сотрудники предприятия убрали прилегающую территорию к памятнику выдающемуся русскому мореходу, землепроходцу, путешественнику, исследователю Северной и Восточной Сибири Семену Дежневу, его супруге Абакаяде и сыну их Любиму, расположенному в Якутске по улице Кирова.

Уборку приурочили к Международному дню охраны памятников и исторических мест, который отмечается ежегодно 18 апреля по всему миру. Благодаря дружной и слаженной работе на территории памятника был наведен порядок.

«Сегодняшнее мероприятие – не только экологическая, но и патриотическая акция, когда каждый участник вносит свой скромный вклад в сохранение исторической памяти родной республики», – отметили представители «Коммунтеплосбыта».