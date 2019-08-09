Коллектив «Киэргэ» с прискорбием сообщает

Коллектив ООО «Киэргэ» с прискорбием сообщает о безвременной кончине 9 августа 2019 года коллеги Качалиной Ирины Александровны почетного ветерана труда. Не стало доброго, трудолюбивого, честного, скромного, ответственного отзывчивого человека, готового всегда прийти на помощь. Светлый образ, добрая память о ней навсегда останется в сердцах друзей, коллег и близких. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Прощание состоится 12.08.2019 траурном зале Медцентра. Начало панихиды в 11:00 часов.

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