Коллектив «КАМЕЛЕК» с Днем торговли поздравила Сардана Авксентьева

Чороны, кытыйа, разные сервизы и сувениры, создаваемые в компании «Камелек» сегодня стали неотъемлемой частью повседневной жизни якутян. Основанная в 2005 году компания «Камелек» за 14 лет роста заняла лидирующие позиции на рынке. Сегодня «Камелек» готовится к переходу на новый уровень, открывая новые направления .

Художники, дизайнеры и мастера компании придают современное звучание традиционным изделиям, которые стали символом новой Якутии. Если раньше «Камелек» выпускал только фарфоровую и керамическую посуду, то с развитием ассортимент расширился. И теперь в магазинах «Камелька» покупатели охотно приобретают еще эмалированную и стеклянную посуду в национальном стиле. Благодаря деятельности компании развивается сложное трудоемкое направление искусства в республике, как роспись по фарфору, стеклу. Создается и формируется новая школа росписи со своим уникальным стилем.

В актовом зале мэрии почетными грамотами и благодарственными письмами мэра Якутска награждены сотрудники компании – старший продавец-консультант Изабелла Дьяконова, директор по развитию Иванова Изольда, менеджер отдела продаж Рожина Катерина, главный бухгалтер компании Туяра Готовцева и продавец консультант Иванова Нина

Производственный цех и салоны компании создают новые рабочие места, где занято местное население. «Коллектив у нас стабильный, состав практически не меняется, мастера-деколисты работают много лет. В их копилке идей много задумок, которые ждут своего воплощения. Ведь производство – сложный процесс, от идеи до воплощения проходит много времени. Он может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Но большое счастье увидеть одухотворенное лицо мастера, увидевшего свою идею, воплощенную в белоснежном фарфоре. Мы постоянно находимся в поиске новых форм, новых линий, новой ниши, — говорит Ольга Григорьева».

Продукция компании очень хорошо сочетается с событийным туризмом. «КАМЕЛЕК» производит посуду для национального праздника Ысыах в улусах республики, сувениры для Международных спортивных игр «Дети Азии», главного Ысыаха Туймады, практически всех крупных спортивных соревнований и культурных событий в республике. Налажено собственное производство магнитов, брелоков, значков. Что примечательно, используются только собственные эскизы. Художниками компании проделана огромная работа, разработаны совершенно эксклюзивные орнаменты, которые расцвели на посуде от «Камелька».