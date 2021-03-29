Коллектив ИРОиПК понес тяжелую утрату…

Министерство образования и науки РС (Я), Институт развития образования и повышения квалификации имени Н.С.Донского-II, вся педагогическая общественность Республики Саха (Якутия) понесли тяжелую утрату. На 67 году жизни после тяжелой продолжительной болезни 27 марта 2021 года ушла из жизни руководитель отдела педагогического проектирования, стратегических исследований и инновационных проектов ИРОиПК

НИКИФОРОВА

Марина Васильевна

заслуженный учитель РФ, Отличник народного просвещения РФ, обладатель знаков «Отличник государственной гражданской службы РС (Я)», «Гражданская доблесть», Золотого знака «Учительская слава», «Учитель учителей РС (Я)», «Методист Якутии».

Марина Васильевна оставила неизгладимый след в системе образования республики. Долгие годы плодотворно работала заместителем директора Якутского республиканского института усовершенствования учителей, методистом кабинета руководящих кадров, начальником отдела педагогических нововведений и альтернативных форм образования Министерства образования РС (Я), руководителем отдела контроля качества образования в Государственной службе по контролю и надзору в сфере образования и науки РС (Я).

Марину Васильевну Никифорову отличала глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие. Как руководитель отдела педагогических нововведений Марина Васильевна смогла развернуть широкое инновационное движение в образовательной сфере республики. Огромная личная заслуга Марины Васильевны — это поддержка и сопровождение системных профессиональных взаимодействий образовательных организаций; отработка технологии переноса инновационных видов деятельности в массовые образовательные учреждения; создание на базе инновационных образовательных учреждений сетевых ресурсных центров повышения квалификации. установление продуктивного взаимодействия и реализация совместных проектов с Федеральными экспертами, ведущими учеными и практиками Российских центров, Институтов развития образования. Марина Васильевна взрастила ряд коллег — экспертов федерального и республиканского уровней по инновациям.

М.В. Никифорова — разработчик ряда республиканских программ по работе с интеллектуально способными и одарёнными детьми. Участие её в Президентской программе «Одарённые дети» способствовало сбору, созданию банка данных об одарённых детях, апробации индивидуальных учебных планов, проведению мастер-классов ведущими учёными и педагогами РФ и РС(Я), организации дистанционных интеллектуальных кружков, интернет-олимпиад среди педагогов и учащихся республики, Дальневосточного федерального округа. Марина Васильевна является одним из организаторов первых международных школ и международной олимпиады «Туймаада», сети Президентских школ.

Министерство образования и науки РС (Я), коллектив ИРОиПК разделяют горечь утраты и выражают искреннее соболезнование родным и близким Марины Васильевны. Память о ней как руководителе, талантливом педагоге, глубоко преданном своему делу, навсегда останется и сохранится в сердцах у всех, кому довелось с ней сотрудничать и общаться.

Церемония прощания с Никифоровой М.В. состоится 30 марта в траурном зале «Некрополь» НЦМ в 11 часов.